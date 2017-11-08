Андрей Талалаев: "Тамбову" должно было наконец-то повезти"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после матча 22-го тура ФНЛ против "Балтики" (2:1) поздравил своих подопечных с победой. Специалист отметил, что более закономерным счетом была бы ничья.

– Хочу поздравить команду с победой, а также болельщиков, – цитирует пресс-служба ФНЛ Талалаева. – Нам должно было наконец-то повезти. Слишком много мы теряли очков. Мы знали, что придется играть с одной из самых организованных команд лиги. Одной из самых интересных команд и по комплектованию, и по качеству игры. Предполагали, что будет много борьбы и не уступили в ней. Хотелось поблагодарить игроков за исполнение договоренностей. Мы были настроены сегодня на победу, получив болезненную пощечину в Калининграде. Мы знали, что "Балтика" 75 процентов своих голов забивает до 70-й минуты. Прогнозировали, что в концовке нам нужно будет прибавлять. Макс Трусевич забил сегодня очень важный для нас гол. Хотя сегодня закономерен был бы ничейный результат, но нам повезло в конце матча.

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