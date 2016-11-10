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Роман Бабаев: "Предчувствий по делу Еременко нет"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду, что решение по делу полузащитника Романа Еременко будет оглашено УЕФА уже завтра. Ранее "СЭ" сообщал, что вердикт будет известен в пятницу либо в понедельник.

– Пока решения нет, – сказал Бабаев. – В лучшем случае получим информацию завтра. Или в понедельник.

– Есть ли какие-то предчувствия?

– Нет.

– Доведено ли до вас решение CAS по Хонде?

– Пока нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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