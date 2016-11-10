Роман Бабаев: "Предчувствий по делу Еременко нет"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду, что решение по делу полузащитника Романа Еременко будет оглашено УЕФА уже завтра. Ранее "СЭ" сообщал, что вердикт будет известен в пятницу либо в понедельник.
– Пока решения нет, – сказал Бабаев. – В лучшем случае получим информацию завтра. Или в понедельник.
– Есть ли какие-то предчувствия?
– Нет.
– Доведено ли до вас решение CAS по Хонде?
– Пока нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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