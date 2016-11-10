Решение по "делу Еременко" УЕФА огласит в пятницу или в понедельник

Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА объявит свой вердикт по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко завтра или в понедельник. Именно в эти сроки должно быть проинформировано о судьбе своего футболиста руководство армейского клуба.

Напомним, что сегодня КЭДК рассматривал дело хавбека, заслушал представителей красно-синих, а затем они покинули штаб-квартиру Европейского футбольного союза, не зная вердикта. (Вячеслав КОРОТКИН)