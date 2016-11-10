14:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Решение по "делу Еременко" УЕФА огласит в пятницу или в понедельник

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Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА объявит свой вердикт по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко завтра или в понедельник. Именно в эти сроки должно быть проинформировано о судьбе своего футболиста руководство армейского клуба.

Напомним, что сегодня КЭДК рассматривал дело хавбека, заслушал представителей красно-синих, а затем они покинули штаб-квартиру Европейского футбольного союза, не зная вердикта. (Вячеслав КОРОТКИН)

"Дело Еременко": что решит УЕФА? Live!

Судный день Романа Еременко //
Еременко попал в офсайд //
Леонид Слуцкий: "У ЦСКА есть кем заменить Еременко" //
Евгений Гинер: "Еременко? у нас есть вопросы к УЕФА, а у УЕФА – к нам" //
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КОММЕНТАРИИ (7)
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shpasic

да, мои вердикты хороши - и никому не обидно)

15:30

spetrov

Aborigen06, точно. Тем более shpasic свои вердикты каждый день выносит. Их и принять за основу.

15:20

shpasic

Решение по делу Ерёменко будет опубликовано в марте 2019 года, до этого времени Роману запрещено принимать участие в любых футбольных матчах под эгидой УЕФА.

15:15

BATAMAN

А может через неделю, но это как пойдет.

15:10

foreverCSKAforever

Видимо нечего предъявить Роману. Это же не какой-нибудь нарик бромантановый, а профессиональный футболист.

15:07

konoval

Сказка неотвязка

15:06

Aborigen06

хватит уже тянуть кота за яйца...

15:04

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