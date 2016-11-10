Решение по "делу Еременко" УЕФА огласит в пятницу или в понедельник

Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА объявит свой вердикт по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко завтра или в понедельник. Именно в эти сроки должно быть проинформировано о судьбе своего футболиста руководство армейского клуба.
Напомним, что сегодня КЭДК рассматривал дело хавбека, заслушал представителей красно-синих, а затем они покинули штаб-квартиру Европейского футбольного союза, не зная вердикта. (Вячеслав КОРОТКИН)
"Дело Еременко": что решит УЕФА? Live!
Судный день Романа Еременко //
Еременко попал в офсайд //
Леонид Слуцкий: "У ЦСКА есть кем заменить Еременко" //
Евгений Гинер: "Еременко? у нас есть вопросы к УЕФА, а у УЕФА – к нам" //
Роман Еременко: "Извините, сейчас ничего не могу говорить…" //
Роман Бабаев: "УЕФА продлил дисквалификацию Еременко до 10 ноября"
shpasic
да, мои вердикты хороши - и никому не обидно)
15:30
spetrov
Aborigen06, точно. Тем более shpasic свои вердикты каждый день выносит. Их и принять за основу.
15:20
shpasic
Решение по делу Ерёменко будет опубликовано в марте 2019 года, до этого времени Роману запрещено принимать участие в любых футбольных матчах под эгидой УЕФА.
15:15
BATAMAN
А может через неделю, но это как пойдет.
15:10
foreverCSKAforever
Видимо нечего предъявить Роману. Это же не какой-нибудь нарик бромантановый, а профессиональный футболист.
15:07
konoval
Сказка неотвязка
15:06
Aborigen06
хватит уже тянуть кота за яйца...
15:04