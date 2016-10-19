Роман Еременко: "Извините, сейчас ничего не могу говорить…"

Сегодня днем корреспондент "СЭ" встретил в центре Москвы отстраненного от футбола решением УЕФА полузащитника ЦСКА Романа Еременко и его бывшего официального представителя Марко Трабукки.

– У вас уже есть понимание, когда Европейский футбольный союз вынесет вердикт по Еременко? – вопрос Трабукки.

– Извините, я очень уважаю вашу работу. Но сегодня не могу ничего сказать.

– Хотя бы на какое число намечено заседание Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА?

– Извините…

– Роман сейчас живет в гостинице (разговор состоялся рядом с одним из столичных отелей)?

– Нет. (После паузы.) До свидания!

Через несколько минут из гостиницы вышел сам Еременко и направился к белому автомобилю, в котором его дожидался Трабукки.

– Пока ничего не могу говорить, прошу прощения, – сразу сказал хавбек.

– А когда наступит ясность? В течение месяца?

– Думаю, да.

– Сейчас просто уже ходят слухи, что вас отстранили от футбола из-за применения запрещенного препарата…

– Ребят, не могу…

После этого Еременко закрыл за собой дверь машины. (Виталий АЙРАПЕТОВ)