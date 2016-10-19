Роман Еременко: "Извините, сейчас ничего не могу говорить…"

– У вас уже есть понимание, когда Европейский футбольный союз вынесет вердикт по Еременко? – вопрос Трабукки.
– Извините, я очень уважаю вашу работу. Но сегодня не могу ничего сказать.
– Хотя бы на какое число намечено заседание Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА?
– Извините…
– Роман сейчас живет в гостинице (разговор состоялся рядом с одним из столичных отелей)?
– Нет. (После паузы.) До свидания!
Через несколько минут из гостиницы вышел сам Еременко и направился к белому автомобилю, в котором его дожидался Трабукки.
– Пока ничего не могу говорить, прошу прощения, – сразу сказал хавбек.
– А когда наступит ясность? В течение месяца?
– Думаю, да.
– Сейчас просто уже ходят слухи, что вас отстранили от футбола из-за применения запрещенного препарата…
– Ребят, не могу…
После этого Еременко закрыл за собой дверь машины. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Andre_Saratov
Репортаж тянет на Пулитцеровскую премию.
17:03
BATAMAN
Это интервью сразу напомнило 6 кадров "Репортаж с улицы, на которой ничего не произошло".
17:00
Andre_Saratov
"Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу." Читайте каждый день в новой рубрике СЭ.
16:59
BATAMAN
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16:57
Jean4
Снюс.
16:45
Sandberg
pomerazz Но сперва поработаю над своей орфографией:)) ----------- Для работы в СЭ это лишнее)
16:44
blue-white!
Бедняжка, говорить не может. Видимо до сих пор под кайфом...)))
16:39
spetrov
Очень интересная новость. Всем причастным благодарность. :)
16:24
lordblack
А что тут говорить?! Рома булю хапнул в выходной и спалился.
16:23
Блудный Свин
НАРОД, Я ВОТ ЧТО ПОДУМАЛ !!! А ВДРУГ ОН КАК И СЕРЕНА УИЛЬЯМС, АЛИСТЕР БРАУНЛИ, БЬЁРНДАЛЕН, СИМОНА БАЙЛЗ, ШОН БАРБЕР МАЙКЛ ФЕЛПС,... ??? ВДРУГ К НЕМУ ВО ВРЕМЯ ИНТИМНОЙ БЛИЗОСТИ С ФОТОМОДЕЛЬЮ ПОПАЛ В ОРГАНИЗМ ОКСИДОН, ГИДРОМОРФОН, ПРЕДНИЗОН, ПРЕДНИЗОЛОН И МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН ??? !!!
16:17
Гаттузо зол!
Просто Ерема агент сразу трех разведок! Сейчас для него клепают новую легенду, перед заброской в Сирию. Потому он так засекречен.
16:16
pomerazz
Но сперва поработаю над своей орфографией:))
15:31
pomerazz
Интервью в котором никто ничего не может сказать кроме "извините" и 20 секундный ролик будничного Москвы. Что это? Зачем это? СЭ, возьмите меня на работу, я вам таких статей по сотню в день буду выдавать.
15:30