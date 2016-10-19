15:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Еременко: "Извините, сейчас ничего не могу говорить…"

Роман ЕРЕМЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Роман ЕРЕМЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Сегодня днем корреспондент "СЭ" встретил в центре Москвы отстраненного от футбола решением УЕФА полузащитника ЦСКА Романа Еременко и его бывшего официального представителя Марко Трабукки.
 
Евгений ГИНЕР.Евгений Гинер: "Еременко? У нас есть вопросы к УЕФА, а у УЕФА - к нам"

– У вас уже есть понимание, когда Европейский футбольный союз вынесет вердикт по Еременко? – вопрос Трабукки.

– Извините, я очень уважаю вашу работу. Но сегодня не могу ничего сказать.

– Хотя бы на какое число намечено заседание Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА?

– Извините…

– Роман сейчас живет в гостинице (разговор состоялся рядом с одним из столичных отелей)?

– Нет. (После паузы.) До свидания!

Через несколько минут из гостиницы вышел сам Еременко и направился к белому автомобилю, в котором его дожидался Трабукки.

 
В Финляндии пишут, что Роман ЕРЕМЕНКО попался на допинге.Игорь Медведев: "Информация финнов по Еременко - сплетни"

– Пока ничего не могу говорить, прошу прощения, – сразу сказал хавбек.

– А когда наступит ясность? В течение месяца?

– Думаю, да.

– Сейчас просто уже ходят слухи, что вас отстранили от футбола из-за применения запрещенного препарата…

– Ребят, не могу…

После этого Еременко закрыл за собой дверь машины. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Andre_Saratov

Репортаж тянет на Пулитцеровскую премию.

17:03

BATAMAN

Это интервью сразу напомнило 6 кадров "Репортаж с улицы, на которой ничего не произошло".

17:00

Andre_Saratov

"Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу." Читайте каждый день в новой рубрике СЭ.

16:59

BATAMAN

LifeСЭ - мы делаем интервью и сенсации из воздуха!

16:57

Jean4

Снюс.

16:45

Sandberg

pomerazz Но сперва поработаю над своей орфографией:)) ----------- Для работы в СЭ это лишнее)

16:44

blue-white!

Бедняжка, говорить не может. Видимо до сих пор под кайфом...)))

16:39

spetrov

Очень интересная новость. Всем причастным благодарность. :)

16:24

lordblack

А что тут говорить?! Рома булю хапнул в выходной и спалился.

16:23

Блудный Свин

НАРОД, Я ВОТ ЧТО ПОДУМАЛ !!! А ВДРУГ ОН КАК И СЕРЕНА УИЛЬЯМС, АЛИСТЕР БРАУНЛИ, БЬЁРНДАЛЕН, СИМОНА БАЙЛЗ, ШОН БАРБЕР МАЙКЛ ФЕЛПС,... ??? ВДРУГ К НЕМУ ВО ВРЕМЯ ИНТИМНОЙ БЛИЗОСТИ С ФОТОМОДЕЛЬЮ ПОПАЛ В ОРГАНИЗМ ОКСИДОН, ГИДРОМОРФОН, ПРЕДНИЗОН, ПРЕДНИЗОЛОН И МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН ??? !!!

16:17

Гаттузо зол!

Просто Ерема агент сразу трех разведок! Сейчас для него клепают новую легенду, перед заброской в Сирию. Потому он так засекречен.

16:16

pomerazz

Но сперва поработаю над своей орфографией:))

15:31

pomerazz

Интервью в котором никто ничего не может сказать кроме "извините" и 20 секундный ролик будничного Москвы. Что это? Зачем это? СЭ, возьмите меня на работу, я вам таких статей по сотню в день буду выдавать.

15:30

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