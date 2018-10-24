Массимо Каррера - о Глушакове: "Я не змея"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в Москве ответил на вопрос о том, как он расстался с капитаном Денисом Глушаковым. Опальный хавбек оказался единственным футболистом основного состава, который накануне пропустил прощальный обед итальянца.

– Почему на командном ужине не было Дениса Глушакова? Что вообще между вами произошло?

– Спасибо за вопрос. Наконец-то я в последний раз скажу об этом. Глушакова не было на ужине. Ещенко был, а Глушакова нет. У меня никогда не было ни с кем проблем. И с – будем его называть – капитаном. Были такие же отношения. Более того, я способствовал продлению контракта. Если потом наши отношения ухудшились, это произошло не из-за меня. Я спокоен относительно того, как я действовал. Его отстранение из первой команды не связано с моим личным отношением или с его лайками. Были другие вещи. Много вещей, о которых я знал. Я – не змея. И все эти вещи унесу с собой. Для меня эта ситуация будет уроком. (Дмитрий Зеленов)

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". С 18 сентября по 23 октября Глушаков и Андрей Ещенко работали вне основного состава по решению итальянца.