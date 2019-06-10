В "Сочи" допускают приобретение Глушакова

Капитан "Спартака" Денис Глушаков может продолжить карьеру в новичке РПЛ "Сочи". Об этом заявил спортивный директор южной команды Андрей Орлов. Также он высказался по поводу сохранения арендованного у "Динамо" Николая Обольского.

– Теоретически Денис Глушаков может стать игроком "Сочи", но практически мне сложно что-то сказать. Никаких переговоров с игроком мы не вели, – цитирует пресс-служба "Сочи" Орлова. – Мы заинтересованы в том, чтобы Николай Обольский остался в команде. Но переговоры с "Динамо" еще продолжаются

Глушаков защищает цвета "Спартака" с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забив 3 мяча во всех турнирах. Ряд фанатов красно-белых выступают против футболиста, виня его в увольнении предыдущего главного тренера Массимо Карреры.