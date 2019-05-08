Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" признался, что созванивался с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой​. Однако разговор был недолгим из-за языкового барьера.

– Недавно в Москву приезжал Массимо Каррера. Общались?

– Да, созванивались.

– О чем говорили?

– Обычный разговор. Просто поинтересовались, как друг у друга дела, я спросил, надолго ли Массимо в столице. Потом я поинтересовался, где он находится. Затем спросил, придет ли на игру. Понятно, что между нами языковой барьер, не очень удобно было долго общаться. Минуты две максимум. (Сергей Егоров)

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