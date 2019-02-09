"Надежность, цепкость, жажда борьбы". "Спартак" поздравил Ещенко с 35-летием

Официальный Твиттер "Спартака" поздравил своего защитника Андрея Ещенко с 35-летием.

– Надежность, цепкость, жажда борьбы. Это качества Андрея Ещенко. С днем рождения, боец! – написал "Спартак" в своем Твиттере.

Ещенко перешел в стан красно-белых в 2016 году. За все время сыграл в 70 матчах за "Спартак", забил один гол и отдал три голевые передачи. Вместе с московским клубом стал чемпионом РПЛ в сезоне-2016/2017 и обладателем Суперкубка России в 2017 году.