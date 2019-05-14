13:17 | Футбол — РПЛ

Адвокат Глушакова: "Болельщики, имена которых раскрыл Денис, мстят ему путем черного пиара"

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Адвокат Марина Дубровская, которая представляет интересы полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, прокомментировала "СЭ" ситуацию с публикациями переписки и аудиозаписей игрока.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал скрины переписки Глушакова и аудиозапись разговора игрока с неустановленными лицами, где тот "сливает" информацию о проблемах команды и настраивает одноклубников против на тот момент главного тренера команды Массимо Карреры.

– Есть люди прячущиеся за термином "болельщики", Денис раскрыл их имена и теперь они пытаются мстить развязав очередную кампанию черного пиара. (Александр Рогулев)

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