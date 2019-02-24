Дмитрий Аленичев: "Как только начнется чемпионат, "Спартак" будет показывать интересный футбол"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился своим мнением по поводу игры красно-белых на сборах.

– Наверняка смотрели турнир в Катаре с участием "Спартака". Главный тренер красно-белых Олег Кононов говорил, что хочет видеть истинно спартаковский футбол в исполнении своей команды. Как к этому относитесь и, может быть, уже увидели какие-то элементы того футбола?



– Я не все игры смотрел, но в тех, что видел, было заметно, что "Спартак" превосходил соперников. Наверное, это было потому, что ребята играли на свежести. Мне понравилось, как команда выглядела на турнире в Катаре, но в то же время, после его завершения уже шесть матчей на сборах без побед. Понимаю, что сейчас все клубы на сборах и футболисты находятся под нагрузками.

Как только начнется чемпионат, "Спартак" будет показывать достаточно интересный футбол. Чего и желаю, все-таки интрига в чемпионате должна сохраняться до конца. Это касается и нижней, и верхней части таблицы. (Елена Григорьевская)

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