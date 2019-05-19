Денис Глушаков: "Если есть вопросы у болельщиков - приходите"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков сказал, что ему непросто приходится играть под прессингом со стороны своих фанатов. Многие болельщики красно-белых негативно относятся к хавбеку, называя его виновником увольнения главного тренера Массимо Карреры осенью прошлого года.

- Нелегко играть под прессингом. Но я выхожу как-то и играю, - сказал Глушаков в эфире программы "Капитаны" на канале "Матч Премьер". - Мне фанат в Ростове сказал, что я не забил пенальти в матче с "Тосно" специально. Месси и Баджо тоже не забивают. Если есть вопросы у болельщиков – приходите. Почему не приезжают на базу и не говорят? Есть Глушаков, а есть "Спартак". Я благодарен коллективу, что не бросили и поддерживали меня.