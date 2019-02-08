Бакаев объяснил, почему считает Кононова идеальным тренером для "Спартака"

Полузащитник "Арсенала" Зелимхан Бакаев в интервью "СЭ" рассказал, как в клубе отнеслись к уходу Олега Кононова. Он также отметил, что тренер из-за стиля идеально подходит "Спартаку".

– Как выглядела изнутри история с уходом Кононова?

– Если честно, вообще об этом не думал. Был абсолютно спокоен. Насколько помню, как и все в команде. Относились к ситуации нормально. "Спартак" – это вызов для Олега Георгиевича. Думаю, любой игрок не отказался бы от шанса поиграть в лучшей, самой большой команде России. И тренер не стал упускать этот шанс.

– Каким вышло прощание Олега Георгиевича после матча с "Анжи"?

– В первую очередь эмоции были от победы. После игры обнялись, сделали фото, пожелали друг другу удачи и на этом попрощались.

– Вы сказали, что Кононов идеальный тренер для "Спартака". Почему так считаете?

– В первую очередь – из-за стиля, он исповедует атакующий, комбинационный футбол. Такой, какой был у "Спартака" в лучшие годы.

– "Арсенал" этой осенью был хорош в быстрых атаках, а вот с позиционным розыгрышем имелись проблемы. Как назовете этот футбол, он все равно близок к спартаковскому?

– Олег Георгиевич все же не так долго работал с "Арсеналом". Он ставит качественный футбол. Много очков мы растеряли из-за ошибок, но почти всегда показывали красивую игру. О команде постоянно говорили, отмечали ее результативность.

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