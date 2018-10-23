Глушаков и Ещенко тренируются с основой "Спартака"

Полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко проводят тренировку с основой "Спартака".
Официальный сайт красно-белых сообщает:
Сегодня в 10:45 на базе в Тарасовке началось теоретическое занятие, после которого команда вышла на тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо. Стоит отметить, что в общую группу вернулся хавбек Ивелин Попов, получивший небольшую травму в расположении сборной Болгарии. В занятии также приняли участие защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, которые ранее набирали форму в дублирующем составе.
В эти минуты в Тарасовке проходит тренировка #Спартак’а. #Тарасовка #Spartak pic.twitter.com/l11mfIEoo9– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 октября 2018 г.
18 сентября Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок с основным составом Массимо Каррерой, который вчера был освобожден от должности главного тренера "Спартака".