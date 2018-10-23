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Глушаков и Ещенко тренируются с основой "Спартака"

23 октября. Тарасовка. Денис Глушаков и Андрей Ещенко на тренировке основного состава "Спартака". Фото ФК "Спартак" Андрей Ещенко и Денис Глушаков. Фото Алексей Иванов
23 октября. Тарасовка. Денис Глушаков и Андрей Ещенко на тренировке основного состава "Спартака". Фото ФК "Спартак"
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Полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко проводят тренировку с основой "Спартака".

Официальный сайт красно-белых сообщает:

Сегодня в 10:45 на базе в Тарасовке началось теоретическое занятие, после которого команда вышла на тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо. Стоит отметить, что в общую группу вернулся хавбек Ивелин Попов, получивший небольшую травму в расположении сборной Болгарии. В занятии также приняли участие защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, которые ранее набирали форму в дублирующем составе.

18 сентября Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок с основным составом Массимо Каррерой, который вчера был освобожден от должности главного тренера "Спартака".

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