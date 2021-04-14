Российская штангистка Катина подозревается в нарушении антидопинговых правил

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) открыло дело в отношении российской штангистки Екатерины Катиной, сообщает ТАСС 14 апреля. Спортсменка временно отстранена от соревнований.

Отмечается, что обвинения основаны на расследованиях, проведенных отделом расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и профессором Ричардом Маклареном, а также на информации из базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Катиной 29 лет. В 2019 и 2020 годах она завоевала золото чемпионата России, в 2018-м заняла третье место на данном турнире.