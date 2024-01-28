Агапитов считает, что Федерация тяжелой атлетики России живет под беспрецедентным циничным давлением

Президент ФТАР Максим Агапитов рассказал, что Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) подвергается беспрецедентным актам циничного давления.

«Работа антидопинговых организаций вызывает все больше и больше вопросов. Мы как федерация чистого спорта подвергаемся самым беспрецедентным актам циничного давления. Мне это сильно напоминает времена правления бывшего члена Международного олимпийского комитета (МОК) и члена правления Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), а также президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаша Аяна. Он был вынужден вместе со своим зятем покинуть занимаемые посты после разоблачения профессором Маклареном системы коррупции, манипуляций с допингом, мошенничества и кумовства», — цитирует Агапитова ТАСС.

Сегодня, 28 января, стало известно, что IWF отстранила 16 штангистов из России, включая чемпиона мира Иванова.