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Сегодня, 23:01

Агапитов считает, что Федерация тяжелой атлетики России живет под беспрецедентным циничным давлением

Виктория Кравченко
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Президент ФТАР Максим Агапитов рассказал, что Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) подвергается беспрецедентным актам циничного давления.

«Работа антидопинговых организаций вызывает все больше и больше вопросов. Мы как федерация чистого спорта подвергаемся самым беспрецедентным актам циничного давления. Мне это сильно напоминает времена правления бывшего члена Международного олимпийского комитета (МОК) и члена правления Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), а также президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаша Аяна. Он был вынужден вместе со своим зятем покинуть занимаемые посты после разоблачения профессором Маклареном системы коррупции, манипуляций с допингом, мошенничества и кумовства», — цитирует Агапитова ТАСС.

Сегодня, 28 января, стало известно, что IWF отстранила 16 штангистов из России, включая чемпиона мира Иванова.

Источник: https://tass.ru/sport/19839291
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