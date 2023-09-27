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Допинг

Сегодня, 11:40

В Федерации тяжелой атлетики России назвали коррумпированной мировую антидопинговую систему

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов высказался о мировой антидопинговой системе.

«У меня вопрос: мировая антидопинговая система, которая нам навязывается, она эффективна или нет? Практика доказывает, что она абсолютно неэффективна. Как максимум — коррумпирована, как минимум — неэффективна. Идет политически ангажированная работа против России, в том числе и в спорте. Нас заставляют подчиниться правилам, которые неэффективны», — сказал Агапитов.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что организация выплатила ВАДА взнос в размере 273 миллионов рублей по решению CAS о несоответствии всемирному антидопинговому кодексу.

22 сентября исполком ВАДА объявил, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

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