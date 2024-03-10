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Допинг

10 марта, 10:14

Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала за допинг двух россиян

Виктория Кравченко
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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала на четыре года за нарушения антидопинговых правил россиян Сослана Катаева и Юлию Качаеву, сообщает ТАСС. Срок дисквалификации рассчитан до июля 2027 года.

Спортсмены отстранены на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории за нарушения антидопинговых правил, совершенные в августе 2013 года.

Отметим, что Катаев и Качаева уже завершили карьеру.

33-летний спортсмен на чемпионате России 2016 года занял второе место в весовой категории свыше 105 кг, на молодежном чемпионате Европы 2013 года — четвертое. Эти будут аннулированы.

Качаева выступала в весовой категории свыше 75 кг, является победительницей юниорского чемпионата Европы 2009 года и молодежного континентального первенства — 2012.

Источник: https://tass.ru/sport/20194257
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