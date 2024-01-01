Отбывший 6-летнюю дисквалификацию штангист Шейко не будет возвращаться в спорт

Отбывший шестилетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил двукратный серебряный призер чемпионатов Европы по тяжелой атлетике Максим Шейко не планирует возобновлять карьеру спортсмена.

Отстранение спортсмена завершилось 9 декабря.

«Максим очень ждал этого дня, — цитирует ТАСС личного тренера штангиста Артура Никитина. — Мы с ним говорили на тему возвращения, ему нет смысла возвращаться на помост. Но Шейко обладает огромным опытом и вполне может проявить себя как тренер. Лучше сосредоточиться на этом».

Шейко был дисквалифицирован на шесть лет Международной федерацией тяжелой атлетики за нарушение антидопинговых правил на основании данных московской антидопинговой лаборатории.

35-летний Шейко в 2012 и 2013 годах становился серебряным призером чемпионатов Европы в весовой категории до 105 кг.