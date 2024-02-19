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Сегодня, 11:20

Белорусские тяжелоатлеты не допущены до чемпионата Европы среди юниоров

Руслан Минаев
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Исполком Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) не допустил белорусских юниоров до континентального первенства.

«Исполком не допускает белорусов до первенства Европы после допуска их международной федерацией», — приводит ТАСС слова главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова.

Ранее EWF не допустил российских спортсменов на турниры под своей эгидой.

В мае 2023-го IWF разрешила россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом на особых условиях, которые ФТАР посчитала неприемлемыми.

Источник: ТАСС
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