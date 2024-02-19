Белорусские тяжелоатлеты не допущены до чемпионата Европы среди юниоров

Исполком Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) не допустил белорусских юниоров до континентального первенства.

«Исполком не допускает белорусов до первенства Европы после допуска их международной федерацией», — приводит ТАСС слова главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова.

Ранее EWF не допустил российских спортсменов на турниры под своей эгидой.

В мае 2023-го IWF разрешила россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом на особых условиях, которые ФТАР посчитала неприемлемыми.