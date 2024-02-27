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Допинг

27 февраля, 12:21

Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала 4 российских штангистов

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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила четырех российских штангистов за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС с ссылкой на материалы IWF.

Евгений Коломиец дисквалификацирован на два года, Эдуард Межгихов, Александр Сафарян и Василий Половников — на четыре.

Штангисты были отстранены на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории за нарушения, которые были совершены в 2012 году.

Коломиец является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2011 года, Межгихов в 2009 году выиграл юниорское первенство Европы, Сафарян — вице-чемпион чемпионата Европы 2011 года среди юниоров, Половников в 2008 году выиграл серебро взрослого чемпионата Европы.

Все спортсмены уже завершили карьеру.

Источник: ТАСС
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Двух российских штангистов дисквалификацировали на четыре года
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