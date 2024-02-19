Болгария не выдала визу представительнице Федерации тяжелой атлетики России
Член технического комитета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Анна Борыгина не смогла принять участие в работе конгресса Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) из-за отказа Болгарии в выдаче въездной визы. Мероприятие проходило в Софии.
Генеральный секретарь ФТАР Дмитрий Василенко сообщил ТАСС, что в визе было отказано.
Конгресс EWF проходил 17 февраля. Исполком ФТАР в ноябре 2023 года решил отправить на конгресс президента организации Максима Агапитова и Борыгину.
28 января IWF отстранила 16 штангистов из России, включая чемпиона мира Александра Иванова. Спортсмены отстранены на основании данных о нарушении ими в 2012 году антидопинговых правил. Большинство из них уже давно не принимают участие в тяжелоатлетических соревнованиях.
Источник: https://tass.ru/sport/20022047
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