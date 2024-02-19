Болгария не выдала визу представительнице Федерации тяжелой атлетики России

Член технического комитета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Анна Борыгина не смогла принять участие в работе конгресса Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) из-за отказа Болгарии в выдаче въездной визы. Мероприятие проходило в Софии.

Генеральный секретарь ФТАР Дмитрий Василенко сообщил ТАСС, что в визе было отказано.

Конгресс EWF проходил 17 февраля. Исполком ФТАР в ноябре 2023 года решил отправить на конгресс президента организации Максима Агапитова и Борыгину.