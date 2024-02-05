Чемпион Европы штангист Ловчев пропустил Кубок России из-за последствий пневмонии

Старший тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Рим Сиразетдинов сообщил, что чемпион Европы 2014 года в супертяжелой весовой категории Алексей Ловчев в преддверии Кубка России перенес пневмонию, из-за чего не смог выступить в Туле.

«К сожалению, Алексей Ловчев переболел пневмонией и не успел восстановиться. Он долго болел, поэтому не смог выступить на Кубке России, так как не набрал нужную форму. Но несмотря на пропуск соревнований, он находится в нашем поле зрения и рассматривается в числе кандидатов на участие в Играх БРИКС», — приводит слова Сиразетдинова ТАСС.

34-летний Ловчев в прошлом году занял первые места как на февральском Кубке России в Грозном, так и на июньском чемпионате страны в Новом Уренгое. По итогам чемпионата России он был включен в состав команды на августовские Игры стран СНГ, на которых не смог выступить из-за травмы колена.