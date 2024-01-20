Российского штангиста Егора Иванова в третий раз дисквалифицировали за допинг

Российский штангист Егор Иванов в третий раз в своей карьере получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после чего лишится серебряной медали чемпионата Европы 2014 года среди юниоров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

29-летний штангист был дисквалифицирован на три года и четыре месяца, срок отстранения истечет 28 мая 2026 года. По информации Международного агентства допинг-тестирования (ITA) нарушение антидопинговых правил Ивановым случилось 18 марта 2012 года. Результаты, показанные штангистом с 18 марта 2012 года и до 7 марта 2022 года, аннулированы.

Ранее Иванов был дисквалифицирован РУСАДА на восемь месяцев в 2013 году. Спустя три года его отстранили от спорта на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил, тогда спортсмен отказался сдавать допинг-пробу.