Международная федерация тяжелой атлетики до минимума сократила допинг-контроль россиян

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сократила до минимума представительство российских спортсменов в своем пуле допинг-тестирования, сообщает ТАСС.

По данным источника, количество штангистов из России сократилось в списке IWF с семи до одного. В новый регистрируемый пул допинг-тестирования IWF из россиян вошла только 22-летняя Евгения Гусева.

Гусева в конце января на Кубке России в Туле заняла второе место в весовой категории до 71 кг. На чемпионате мира 2021 года в Ташкенте спортсменка заняла итоговое 10-е место, выиграв малую золотую медаль в рывке.

В 2023 году в пул тестирования IWF входило семь россиян (Алексей Ловчев, Анастасия Романова, Антоний Савчук, Дарья Ахмерова, Ольга Тё, Тимур Наниев и Зулфат Гараев), в 2022-м — 18.