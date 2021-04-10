Ахмерова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
10 апреля 2021, 23:14
Россиянка Дарья Ахмерова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который в эти дни проходит в Москве. Она показала лучший результат в весовой категории до 87 кг. Российская штангистка в сумме набрала 246 кг (108 кг в рывке + 138 кг в толчке).
Отметим, что Ахмерова принесла сборной России первую золотую медаль турнира. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве завершится 11 апреля.
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