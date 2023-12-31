Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Аниканов покинул свой пост

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что Геннадий Аниканов покинул пост главного тренера женской сборной России.

«Мы сделали ротацию, — цитирует Агапитова ТАСС. — Геннадий Викторович Аниканов теперь на пенсии, однако он будет привлекаться к работе со сборной по возможности и в случае необходимости».

С 1 января 2024 года женской сборной России будет руководить старший тренер Виктор Карпуненко. Руководство мужской национальной командой доверено старшему тренеру Риму Сиразетдинову. Тренировавший основной состав Ибрагим Самадов теперь сосредоточится на работе с молодежной командой (до 24 лет).

65-летний Аниканов возглавлял женскую сборную России по тяжелой атлетике с 1 января 2019 года.