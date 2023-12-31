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Сегодня, 11:08

Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Аниканов покинул свой пост

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что Геннадий Аниканов покинул пост главного тренера женской сборной России.

«Мы сделали ротацию, — цитирует Агапитова ТАСС. — Геннадий Викторович Аниканов теперь на пенсии, однако он будет привлекаться к работе со сборной по возможности и в случае необходимости».

С 1 января 2024 года женской сборной России будет руководить старший тренер Виктор Карпуненко. Руководство мужской национальной командой доверено старшему тренеру Риму Сиразетдинову. Тренировавший основной состав Ибрагим Самадов теперь сосредоточится на работе с молодежной командой (до 24 лет).

65-летний Аниканов возглавлял женскую сборную России по тяжелой атлетике с 1 января 2019 года.

Источник: ТАСС
Сборная России по тяжелой атлетике
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