Европейская федерация тяжелой атлетики не допустила россиян на турниры

Исполком Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) не допустил российских спортсменов на турниры под своей эгидой.

«По вопросу допуска белорусских и российских атлетов исполком занял конъюнктурную позицию, сославшись на публикацию пресс-релиза на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) об отстранении этих двух команд», — приводит ТАСС слова главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова.

По словам Агапитов, решение EWF находится вне компетенции ФТАР. Он добавил, что никаких официальных документов с этими решениями представлено не было.

В мае 2023-го IWF разрешила россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом на особых условиях, которые ФТАР посчитала неприемлемыми.