На Олимпиаду впервые в истории квалифицировался трансгендер

Тяжелоатлетка-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард гарантировала себе путевку на Олимпиаду в Токио в результате решения МОК о квалификации на Игры-2020 по рейтингу.

Как сообщает Inside the Games, правила отбора изменены из-за того, что из-за пандемии пришлось отменить много соревнований. Хаббард занимает в самой тяжелой категории (свыше 87 кг) 16-е место в рейтинге, но по крайней мере шесть спортсменок, имеющих больше очков (в том числе отстраненная россиянка Татьяна Каширина), не смогут поехать в Токио. В 43 года Хаббард станет самой возрастной тяжелоатлеткой в Токио-2020. Лучший результат Хаббард в квалификации — 285 кг, что позволяет ей претендовать на олимпийский подиум. Всего три ее соперницы набрали более высокую сумму.

Десять лет назад Хаббард носила имя Гэвин и считалась одним из ведущих тяжелоатлетов-мужчин своей страны, хотя на международном уровне особых успехов не было. В 35 лет Гэвин завершил карьеру и стал работать в местной федерации. А потом решил сменить пол и получил новое имя Лорел. После этого возрастная штангистка неожиданно завоевала серебро чемпионата мира-2017, а потом выиграла Тихоокеанские Игры. Медали были завоеваны по всем правилам — Хаббард выполнила требования МОК относительно генной терапии. Но шокированные соперницы уверяли, успехи Лорел связаны с ее мужским телом, которое практически не поменялось после операции по смену пола. Теперь Хаббард может стать первым в истории трансгендером, выступившим на Олимпиаде.

(Олег Шамонаев)