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Российскую тяжелоатлетку Каширину CAS лишил титулов чемпионки мира и Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Татьяна Каширина.
Фото Global Look Press

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российскую тяжелоатлетку Татьяну Каширину всех титулов, завоеванных с 2013 по 2017 год, сообщает Inside the Game.

Россиянка лишена трех титулов чемпионки мира (2013, 2014, 2015) и трех золотых медалей чемпионатов Европы (2014, 2015, 2017). Также она потеряла свои мировые рекорды в рывке (155 кг), толчке (193 кг) и сумме (348 кг), установленные на ЧМ-2014 в Алма-Ате.

31 августа стало известно, что Каширина признана нарушившей антидопинговые правила и дисквалифицирована на 8 лет. CAS отменил решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который снял обвинения с 32-летней спортсменки в нарушении антидопинговых правил.

Тренер Кашириной Владимир Краснов сообщал, что у Кашириной нет денег для подачи апелляции на решение CAS.

Татьяна Каширина. Лучшую штангистку России дисквалифицировали после оправдания. Восемь лет для Кашириной

Источник: Inside the Game
Сборная России по тяжелой атлетике
Татьяна Каширина
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