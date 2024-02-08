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Допинг

8 февраля, 11:56

Серебряных призеров чемпионата мира штангистов Юфкина и Казаряна дисквалифицировали за допинг

Алина Савинова
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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала восьмерых штангистов из России за нарушения антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Как отмечает источник, все спортсмены дисквалифицированы на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории за нарушения антидопинговых правил, совершенные в 2012 году. Большинство из них уже давно не принимают участия в турнирах по тяжелой атлетике.

В этот список попали серебряные призеры чемпионата мира 2011 года Алексей Юфкин и Армен Казарян (первый атлет получил дисквалификацию сроком на два года, второй — на четыре).

Призер чемпионатов России Георгий Сидаков был дисквалифицированы на два года. Четырехлетнее наказание было наложено на бронзового призера чемпионата мира 2013 года Рамазана Расулова, призеров молодежных и юниорских мировых первенств Сослана Гаглоева и Мартина Сабанчиева, призера чемпионатов и кубков России Ваника Мкртумяна.

Победительницу чемпионата страны-2014 Елену Сухарь отстранили от спорта на 10 лет. Ранее спортсменка уже отбыла двухгодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Источник: ТАСС
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