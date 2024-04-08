Международная федерация тяжелой атлетики отказалась обсуждать вопрос допуска россиян

Специальный конгресс Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) не стал обсуждать возвращение российских спортсменов на турниры под своей эгидой.

«На конгрессе были заслушаны доклады и отчеты по всем направлениям деятельности IWF. Тема допуска российских спортсменов до международных соревнований не нашла в них отражение», — приводит слова главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова ТАСС.

В мае 2023 года IWF разрешила россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом на особых условиях, которые ФТАР посчитала неприемлемыми.