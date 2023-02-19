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Сегодня, 13:18

Россия подала заявку на участие в чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Виктория Кравченко
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Фото Федерация тяжелой атлетики России

Главный тренер сборной России по тяжелой атлетике Ибрагим Самадов сообщил, что спортсмены мужской команды планируют в апреле выступить на чемпионате Европы в Армении. Заявка отправлена в Европейскую федерацию тяжелой атлетики.

«Мы подали заявку в Европейскую федерацию тяжелой атлетики на участие команды в чемпионате Европы, который в середине апреля начинается в Армении. И пока ожидаем ответа и надеемся, что нас допустят к соревнованиям. Ожидаем, что ясность наступит примерно в середине марта», — цитирует Самадова «РИА Новости».

Он также сообщил, что в предварительную заявку включены 20 спортсменов. Впоследствии список будет скорректировать до 12 человек. Турнир пройдет в Ереване 15-23 апреля.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230219/atletika-1852959412.html
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