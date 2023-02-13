Самадов заявил, что российские штангисты испытывают недостаток мотивации без международных турниров

Старший тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Ибрагим Самадов рассказал о проблемах с мотивацией у членов национальной команды в условиях длительного отсутствия международных стартов.

«Было бы лукавством отрицать тот факт, что в условиях длительного отсутствия международных стартов нашим спортсменам тяжелее настраивать себя на тренировки и выступления на внутрироссийских турнирах. Человека двигает наверх и вперед цель, тренеры прилагают все силы, чтобы стимулировать спортсменов тренироваться с полной отдачей. Пока нам это удается, но насколько этого хватит, не могу сказать.

Если нас не допустят на чемпионат Европы, то многие ведущие спортсмены будут выступать на турнире «Сила Сибири» в Красноярске в начале апреля. Затем планируется выезд на чемпионат Белоруссии», — приводит ТАСС слова Самадова.

Чемпионат Европы-2023 будет проходить с 15 по 23 апреля в Ереване.

В марте 2022 года Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила российских и белорусских спортсменов от международных турниров.