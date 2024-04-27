Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала россиянку Усольцеву за допинг

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала россиянку Наталью Усольцеву из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Срок дисквалификации 30-летней спортсменки составит два года, он завершится в ноябре 2025 года.

Сообщается, что Усольцева дисквалифицирована на основе данных московской антидопинговой лаборатории за нарушения, которые она совершила еще в 2013 году. В последний раз тяжелоатлетка выступала в соревнованиях в 2017 году.