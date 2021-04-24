Одна из лучших волейболисток России отказалась от Олимпиады в Токио. Что произошло?

Интервью Аллы Галкиной, чемпионки России в составе калининградского «Локомотива».

На фоне завершения сезона в зимнем спорте развязка чемпионатов России в игровых видах осталась в незаслуженной тени. Между тем, например, женская волейбольная Суперлига обрела нового чемпиона — калининградский «Локомотив», которому всего три года от роду. В абсолютно крышесносном финале «Локо» обыграли московское «Динамо», уступая 0-2 по сетам и 21:23 по очкам в третьем. При этом калининградки проигрывали по ходу трех матчей «Финала шести» из четырех, за исключением первого с «Протоном».

Спасения 29-летней либеро Аллы Галкиной были одним из ключевых факторов волевых побед. Но игрок, признанный лучший в своем амплуа в «Финале шести», неожиданно для всех объявила о приостановке карьеры — а значит, отказе от Олимпиады в Токио. Решение для любого спортсмена удивительное. Гипотезы на ум приходят две — декрет (в который ушли до этого две волейболистки «Локо» — Клегер и Курило) либо травмы. В интервью «СЭ» Галкина приоткрыла причины решения, рассказала об отношении к вакцинации и применимости методов Губерниева к раскрутке волейбола.

В жизни есть вещи важнее Олимпиады

— Алла, о вас не так и просто найти новости, Алла Пугачева и Максим Галкин моментально заполоняют весь поиск.

— Ну надеюсь, вы догадались вводить «волейбол».

— Давайте вы, волейболистки, просто догоните их по популярности.

— Не знаю, посмотрим (смеется). Приложим все усилия.

— Вы объявили о приостановке карьеры, фактически отказавшись от Олимпиады, — решение для спортсмена нетривиальное. Что произошло? Травмы?

— Не назвала бы это травмой, но у меня действительно есть проблемы со спиной. Последние два года, когда был непрерывный сезон в сборной, какие-то моменты я не могла тренироваться, были боли. Элементарно из-за нагрузок. Хочу дать паузу себе, чтобы здоровье поправить, дать отдохнуть спине. Концовку сезона играла уже на последних ресурсах. Калечить себя я не хочу. Я готова пожертвовать Олимпиадой, потому что здоровье важнее.

— То есть дотерпеть три месяца было нереально?

— Подготовка к Олимпиаде — это же не одна тренировка в день, а тоже огромный объем работы. Я могу его начать, а потом, например, придется уходить прямо перед началом Игр. Лучше предупредить обо всем заранее, что я и сделала. Надеюсь, Олимпиада еще будет в моей жизни.

— Тяжело было принимать решение?

— Я его приняла еще в прошлом году, это не какая-то спонтанная мысль. Когда начался сезон, уже после трех месяцев было тяжело. Я осознала — чтобы мне хорошо сыграть, должно совпадать много факторов. И огромное спасибо медицинскому персоналу «Локомотива», нашему массажисту Эдуарду Вилениновичу (Околову. — Прим. «СЭ»), он со мной дни и ночи проводил, делая процедуры. Ну и доктору, Сергею Маслову, конечно.

— Приостановка карьеры — это надолго? Фигуристки вот часто приостанавливают карьеру и в таком состоянии остаются годами.

— Пока на год, но я не загадываю. Может, станет легче к Новому году — и тогда я вернусь раньше, почему нет?

— Тогда какие планы на эти месяцы?

— Вначале хочется отдохнуть, на море слетать или океан. Но вообще у меня за два-три года накопилось немало дел (смеется). Много родных, с кем я не виделась годами, с мамой уже год. Мы мало летали в этом сезоне из-за риска заболеваний.

— Нет опасений, что когда вы решите возвращаться, не будет возможности?

— Я этого не боюсь. Многие возвращались — Наташа Малых вернулась спустя два года. Понятно, будет тяжело. Но даже после сезона непросто входить в форму. Здесь надо просто верить в себя.

— Вы настолько спокойно об этом говорите. Для большинства спортсменов пропуск Олимпиады — трагедия, вы и бровью не повели.

— Я вообще спокойный человек, мне все это говорят. На данный момент есть другая мечта, которая выше Олимпиады. Не хочу говорить, что это. Да, меня многие не понимают — мол, это же Олимпиада! Но надо принять, что есть все-таки в жизни вещи важнее ее.

Алла Галкина. Фото ВК «Локомотив» Калининград

Вакцинация должна быть решением каждого человека

— У вас был тяжелейший сезон. Так понимаю, клуб прошел несколько карантинов.

— Один был для команды полностью, по ходу сезона пару раз выбывали группами некоторые игроки. Я попала в январскую группу, прямо перед Лигой чемпионов.

— Как вы насчет вакцинации, кстати?

— Честно говоря, я считаю это правом каждого человека. Я вакцинироваться не хочу, например. Переболела без особых проблем и отношусь к этому без сильной паники. Но, например, люди, которые в возрасте, — им стоит это сделать, некоторым моим родственникам даже. Но это должен решать каждый.

— При таком кадровом дефиците вы все равно довели сезон до первого в истории золота. Как?

— Тут несколько факторов. Думаю, к концу чемпионата мы достаточно хорошо вместе потренировались и очень ровно прошли четвертьфинальные игры с «Енисеем». Чего нам не хватало — веры в себя. И в «Финале шести», когда мы выиграли у Казани, она появилась. С «Уралочкой» мы тоже матч проигрывали, но в итоге вытащили. И тут уже было понятно, что все готовы сделать решающий шаг. Вот и в финале мы горели вплоть до третьей партии, даже 21:23 в ней, но выстояли.

— По сюжету похоже на олимпийский отбор Россия — Корея. Сравнимые по значению матчи?

— Для меня игра с Кореей, наверное, сильнее. Тут мы еще цеплялись, а с ними мы летели просто в одну калитку, ни одного шанса не было. Просто ужасный матч, как сейчас помню, мы не могли закрыть их лидера Ким, хотя разбирали ее тщательно. Но развернули удачу на свою сторону. Реально какое-то чудо произошло.

— На уровне России вы стали чемпионами. Теперь надо становиться лучшим клубом Европы?

— Думаю, и у нас после чемпионства все будут готовиться к «Локомотиву» еще лучше. Но девчонкам титул должен придать уверенности. В любом случае будет еще много хороших игр и титулов. Но в Лиге чемпионов... из группы уж надо начинать выходить, по-хорошему (смеется). Если серьезно, думаю, при таком темпе развития клуба он может стать одним из сильнейших в Европе в ближайшее время.

Волейболу нужен свой Губерниев

— Классический вопрос еще со времен высказывания Екатерины Гамовой про звания ЗМС для футболистов после чемпионата мира — не бросается в глаза, что в волейболе у нас больше успехов, но в футболе больше денег и внимания?

— Это несправедливо, конечно, но это же футбол, он исторически самый популярный. Кто-то вот тогда посчитал, что они должны получить заслуженных мастеров спорта, хотя, по-моему, это как раз было не совсем заслуженно.

Но могу сказать по себе, что ситуация с волейболом сильно изменилась даже за три года. По крайней мере у нас в Калининграде. Катю Орлову, с которой я хорошо дружу, узнавали больше, конечно — она была капитаном, сама отсюда, но сейчас узнают и меня. В не очень ожидаемых местах — у нотариуса вот недавно, хотя я сидела в маске и под капюшоном. Я бы себя точно не узнала (смеется). Вообще я восхищаюсь нашими болельщиками, они всегда поддерживают, несмотря на провалы в начале этого года.

— Хотя хейт-то точно прилетал.

— Да, такое было. Но от тех, кого лично знаю, — никогда. Наоборот: «Бывает, мы в вас верим» и все такое. Они классные.

— Вы — самая посещаемая команда во всем российском волейболе. Можно ли что-то сделать, чтобы эту популярность перенести на федеральный уровень? У московских нотариусов вас же вряд ли узнают.

— Конечно. Вообще это сложный вопрос. Конечно, стоит брать пример с Калининграда — вот без преувеличения. Нужно больше проектов с волейболистками, здесь повсюду билборды стоят. Мы постоянно по школам ездим, ходим на радио. Нужно просто регулярно говорить о волейболе. Все реально сделать и на российском уровне. Девчонок, которые могли бы привлекать внимание, много. Есть Гончарова, Старцева, которых знают все. Есть что раскручивать.

— Может быть, лень.

— Вот не знаю, не я за это отвечаю. Но тех же трансляций очень мало, на «Матч ТВ». В основном это не общедоступные каналы. Когда волейбол не транслируют, где его человек увидит? Если он не знает, что есть такой ресурс в интернете — ТВ Старт, вряд ли он случайно наткнется на трансляцию. Программ о нем на федеральном уровне тоже почти нет.

— Но для этого же нужен контент, то, о чем говорить. Если взять другие виды — вот биатлон раскрутился за счет Губерниева. В волейболе был когда-то активен Алексей Спиридонов. Вас такой метод с наездами устраивает?

— Я, повторюсь, спокойный человек (смеется). И, наверное, на такое все-таки не готова. На что-то другое, интересное, с фишками — да. Но хайп — это не мое. Что касается Губерниева, может, он волейболу и нужен. Надо найти такого человека. В биатлоне он попал в точку.

— Но не всем нравятся его комментарии.

— Критиковать его будут всегда, кому-то нравится, другим — нет. Если его читают, смотрят, наверное, он все делает правильно.

Первый концерт Чайковского? Я бы все равно пела про себя гимн

— У России будет шанс раскрутить волейбол — в следующем году должен пройти мужской чемпионат мира, хотя ВАДА проведение еще не подтвердило. Вас не удивляет, что это вообще решает ВАДА?

— Насколько я понимаю, он все-таки пройдет. Но вообще об этой теме много чего написано. Я следила в последнее время за легкой атлетикой и вообще не понимаю, почему на Олимпиаду не пускают спортсменов, которые к ней готовились. Их искренне жалко. Но никто толком ничего сделать не может. Остается только эту ситуацию принять.

— Но ведь проблемы в легкой атлетике мы вроде бы признали. Мол, что-то было не так.

— Это правда, было, но страдают чистые спортсмены. Я не знаю, что конкретно там случилось, и понятно, это одна команда, но вообще за всем, связанным с допингом, должен следить сам спортсмен.

— Это накладывает большие ограничения? Все эти составы мелким шрифтом на таблетках читать...

— Ну я не могу сказать, что пью много таблеток (смеется). Нет, следить за собой не очень сложно, если говорить о той же системе АДАМС. Вообще не напряжно. Гораздо больше проблем будет, если ее не заполнишь. А в остальном — допинг-контроль я последний раз проходила в прошлом году на олимпийском отборе, никаких проблем.

— МОК утвердил на Олимпиаде в качестве гимна России Первый концерт Чайковского. Как вам выбор?

— Для меня гимн — некий способ настроиться. Я пою, и у меня особое состояние, не мурашки, но близкое к этому. Не знаю, что будут делать девчонки, но честно, я бы все равно пела про себя гимн. Его ничто не заменит.