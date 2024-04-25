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Тренер «Ленинградки» раскритиковал «Динамо» после поражения в третьем матче за бронзу

Виктория Кравченко
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Главный тренер волейбольного клуба «Ленинградка» Александр Кашин после поражения от «Динамо» (2:3) в третьем матче серии за бронзу чемпионата России раскритиковал соперника.

«Во-первых, мы потеряли Чернову в самом начале из-за травмы. Во-вторых, в пятой партии вы видели, что произошло: были нарушены правила, судья честно совершенно показал в нашу сторону, технически не было показано игры, значит, по правилам менять нельзя. Одним мячом сломали.

Вот все, что «Локомотив» говорил про эту замечательную команду, как она выигрывает, я это все подтверждаю. Все, что могу сказать: они только так и выигрывают. Все! ***, *** московские!" - сказал Кашин после матча.

В пятом сете при счете 2:1 в пользу москвичек Юлия Кутюкова забила мяч от блока в аут и сравняла счет. Однако тренер «Динамо» взял челлендж и проверил эпизод с касанием пола мячом после скидки Ирины Капустиной и спасения либеро Перовой — она исполнила панкейк.

После просмотра мяч отдали гостям. Тренер «Ленинградки» Кашин остался не согласен и получил желтую карточку за недовольство.

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