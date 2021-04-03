«Локомотив» в безумном стиле выиграл золото чемпионата. Калининград горел 0:2 и 21:23, но перевернул все!

Это первое золото в истории команды

Женщины. Суперлига Париматч

Финал

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Калининград) — 2:3 (25:21, 25:19, 23:25, 19:25, 12:15)

Матч за третье место

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) — 3:1 (25:20, 25:21, 23:25, 27:25)

Калининградский «Локомотив» был образован всего три года назад. И команда с ходу ворвалась на вершину российского женского волейбола. Два сезона подряд команда Андрея Воронкова была второй, а в нынешнем — выиграла золото. Да как!

«Локо» не был фаворитом этого «Финала шести». Но в группе — хлопнул в пяти партиях Казань. В финале тоже букмекеры ставили не на Калининград. Однако в сумасшедшем по накалу матче Ирина Воронкова и подруги снова сумели ухватить удачу за хвост. И такое чемпионство совершенно точно нельзя назвать случайным. У «Локомотива» не всегда шла игра, не все получалось в атаке, а в защите порой падали совсем не обязательные мячи. Но по характеру и желанию победить равных им в этой Суперлиге Париматч не было.

Бронза Казани

В матче за третье место, дающее путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, сошлись «Динамо-Ак Барс» и «Уралочка-НТМК». После провального полуфинала с «Динамо» Ришат Гилязутдинов несколько перетряхнул состав, вместо Саманты Фабрис и Саманты Брисио выпустив молодых россиянок — Татьяну Кадочкину и Анну Котикову. Нашлось место и третьей юниорке: вместо Евгении Старцевой пасовать вышла Елизавета Попова. Ну и, само собой, появилась в старте 17-летняя Арина Федоровцева — главное открытие женского волейбольного сезона. Эта четверка спокойно могла бы играть в Молодежной лиге.

Для будущего российской сборной такая вера Казани в юных волейболисток — несомненный плюс. Да и для «Динамо-Ак Барса» эти вложения в перспективу должны окупиться. Но прямо здесь и сейчас все получилось отнюдь не так гладко.

Два сета хозяйки выиграли без проблем, а вот третий — отдали. И после этого занервничали. В результате в четвертой партии на площадке сначала появилась Старцева, а потом и Брисио — вместо Кадочкиной. Хотя, даже несмотря на это, свердловчанки имели два сетбола — и вполне могли переводить игру на тай-брейк. Казань, во многом благодаря хладнокровию Федоровцевой, одержала нервную и тяжелую победу.

Бронза на тоненького — конечно же, не тот результат, который устраивает «Динамо-Ак Барс». Для чего-то большего в этом сезоне команде явно не хватило сильного и стабильного легионера — примерно такого, каким в прошлом году была Бетания де ла Круз. Это ощущалось как в «Финале шести», так и в Лиге чемпионов.

Невероятная развязка

А вот «Локо» и «Динамо» с иностранным усилением угадали. Лаура Дейкема и Луиза Липпман на важнейших ролях в Калининграде. После приезда немецкой диагональной атакующий потенциал команды ощутимо вырос. А Наталья Перрейра стала главной опцией Москвы в ключевом полуфинале против Казани.

В золотом матче «Динамо» начало гораздо увереннее «Локомотива». Москвички играли агрессивнее, лучше цеплялись в защите, а на блоке вообще действовали образцово-показательно — Воронкова, Ежак и Липпман попадали под него постоянно.

В первом сете бело-голубые сразу взяли быка за рога, поведя 6:2 и 14:9. Калининград отыграть эту фору так и не сумел. Во втором команды шли на равных, но в середине партии «Локо» в одной расстановке проиграл все: 13:13 — 21:14.

Казалось, дело катится к уверенной победе «Динамо». С 2016 по 2019 год москвички выиграли четыре чемпионата России подряд. А вот на прошлый сезон пришелся провал. Правда, доиграть его нормально из-за пандемии не удалось и в итоге команды распределились по результатам регулярного сезона, но факт остается фактом — бело-голубые финишировали лишь четвертыми. И, разумеется, жаждали вернуться на трон.

И были в двух очках от золота...

В третьей партии завязалась борьба. Матч смотрелся. Некоторые розыгрыши получались просто фантастическими. В концовке «Локомотив» вырвался было вперед, но после замен «Динамо» (Климец вместо Гончаровой, Бабешина вместо Романовой) ситуация перевернулась: с 17:20 — на 23:21. Все было в руках москвичек. Но дожать «Локо» они не сумели. Калининград на зубах выгрыз четыре очка подряд и перевел игру в следующую партию. Тем самым перевернув вообще все.

Спася безнадежно уплывающий матч, «Локомотив» получил сумасшедший эмоциональный заряд. В четвертой партии на подачах Ежак команда с 6:6 улетела на 12:6 — и стало понятно, что тай-брейка не избежать.

В ключевом сете золотого матча Калининград с ходу завладел инициативой и постоянно вел один-два мяча, с каждым розыгрышем приближаясь к заветному чемпионству. 15:12 — исторический успех для «Локомотива». Главный творец успеха, пожалуй, главный тренер — Андрей Воронков. Не просто так болельщики команды после матча скандировали «Андрей Геннадич, Андрей Геннадич». Андрей Геннадьевич, который в начале тренерской карьеры успешно работал с мужскими командами, теперь добился значимой победы и в женском волейболе. И это — очень крутое достижение.

MVP финала признали его дочь — Ирину. Неспроста. Она — безусловный лидер этого «Локомотива». Лучшего клуба России в олимпийском сезоне.