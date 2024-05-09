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Сегодня, 10:35

Игрок «Зенита-Казань» Михайлов: «Никогда не ставим перед собой цель выиграть Кубок»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Диагональный «Зенита-Казань» Максим Михайлов ответил на вопрос «СЭ» о доминации клуба в России.

«Секрета никакого нет. Работа, в первую очередь. За последние три года Алексею Игоревичу (Вербову, — Прим. «СЭ») удалось создать хороший коллектив, в котором каждый — лидер, каждый готов помочь в любой ситуации. Мы боремся до конца, играем каждый момент. Никогда не ставим перед собой цель выиграть Кубок или еще что-то. Мы ставим цель показать хорошую игру», — сказал Михайлов «СЭ».

Казанцы стали чемпионами России в сезоне-2023/24. Это второе подряд и 12-е в истории чемпионство для команды.

Волейбол
ВК Зенит (Казань)
Максим Михайлов
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