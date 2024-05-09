Волейбол
Россия
Новости
PARI Суперлига (мужчины) Календарь PARI Суперлиги (мужчины) PARI Суперлига (женщины) Календарь PARI Суперлиги (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 10:55

Бельгийский волейболист «Зенита-Казань» рассказал, как выучил русский язык

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бельгийский доигровщик клуба «Зенита-Казань» Сэм Деру рассказал «СЭ» о жизни в России.

— Как вам удалось настолько хорошо выучить русский язык, что мы сейчас с вами на нем свободно общаемся?

— Я уже четыре года живу в России. Хотел разговаривать с ребятами. Когда был в Москве, начинал учить. В Казани пробовал каждый день по чуть-чуть. Но это еще не отличный уровень. Понимаю, могу сказать пару слов. Не супер, но лучше, чем ничего.

— Как учили? С помощью учебников или в личном общении?

— Да, общение, плюс пользовался Duolingo. Еще у меня были индивидуальные уроки. Занимался два раза в неделю. Стоило это примерно 1500-2000 рублей. Русский — очень интересный язык! Большая история, много слов, которые имеют разные значения. Это непросто, но мне очень интересно.

Деру выступал за московское «Динамо» с 2019 по 2021 год. Начиная с сезона-2022/23 волейболист играет за «Зенит-Казань».

Волейбол
ВК Зенит (Казань)
1
Читайте также
Нагорных: «В «Локомотиве» нет никакого предвзятого отношения к Дзюбе»
Скончался легендарный футболист Менотти
Парад Победы в Москве: точное время начала трансляции
Трагедия волшебника Нойера, дубль спасителя Мадрида Хоселу. Что случилось в матче «Реал» - «Бавария»
Муниципальный депутат района Москвы обнаружена мертвой в квартире
Парад на Красной площади: прямой эфир
Популярное видео
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок сборной России Михайлов заявил, что ему не приходится искать мотивацию: «Суперлига одна из сильнейших в мире»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости