Бельгийский волейболист «Зенита-Казань» рассказал, как выучил русский язык

Бельгийский доигровщик клуба «Зенита-Казань» Сэм Деру рассказал «СЭ» о жизни в России.

— Как вам удалось настолько хорошо выучить русский язык, что мы сейчас с вами на нем свободно общаемся?

— Я уже четыре года живу в России. Хотел разговаривать с ребятами. Когда был в Москве, начинал учить. В Казани пробовал каждый день по чуть-чуть. Но это еще не отличный уровень. Понимаю, могу сказать пару слов. Не супер, но лучше, чем ничего.

— Как учили? С помощью учебников или в личном общении?

— Да, общение, плюс пользовался Duolingo. Еще у меня были индивидуальные уроки. Занимался два раза в неделю. Стоило это примерно 1500-2000 рублей. Русский — очень интересный язык! Большая история, много слов, которые имеют разные значения. Это непросто, но мне очень интересно.

Деру выступал за московское «Динамо» с 2019 по 2021 год. Начиная с сезона-2022/23 волейболист играет за «Зенит-Казань».