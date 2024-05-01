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Сегодня, 11:34

Американский волейболист «Зенита-Казань» раскрыл секрет победы в суперлиге

Микеле Антонов
Корреспондент
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Связующий казанского «Зенита» из США Майка Кристенсен в разговоре с «СЭ» подвел итоги выступления команды в суперлиге.

— Мы разговаривали с вами ровно год назад на том же месте. Москва стала городом, в котором вы побеждаете!

— Сложно сказать. Играть с «Динамо» всегда непросто. К счастью, мы смогли одержать победу в последних матчах. Но мы знаем, насколько они опасны. «Динамо» продемонстрировало это в третьей партии. Думаю, мы хорошо справились с тем, чтобы поднять концентрацию после проигранной партии.

— В чем главный секрет такого успешного выступления?

— Секрет в команде. В важные моменты все стараются играть на максимум. Мы показывали это на протяжении сезона. Все поддерживают друг друга, помогают. Это позволяет нам двигаться вперед. Особенная команда!

Казанцы выиграли три из трех матчей серии (3-0) и стали чемпионами России в сезоне-2023/24. Это второе подряд и 12-е в истории чемпионство для команды. Это рекордный показатель для чемпионата России.

Волейбол
ВК Зенит (Казань)
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