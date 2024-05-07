Московское «Динамо» объявило о назначении Кошкина на должность главного тренера клуба

Пресс-служба московского женского клуба «Динамо» сообщила о том, что главным тренером клуба стал Александр Кошкин.

По информации источника, бело-голубые заключили с 39-летним специалистом контракт на два года. Ранее команду возглавлял Константин Ушаков.

В прошедшем сезоне Кошкин тренировал «Динамо-Метар» из Челябинска. При нем клуб занял 6-е место в женской суперлиге.

В своей карьере специалист также работал в «Енисее» и «Сахалине».