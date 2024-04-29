В ВФВ отметили высокую посещаемость на финале женской Суперлиги

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко в разговоре с «СЭ» высказался о посещаемости на пятом матче финала женской Суперлиги между «Динамо-Ак Барсом» и «Локомотивом».

В прошедшей встрече казанский клуб одержал победу со счетом 3-0 (25:22, 25:16, 25:18).

«Практически полный зал, посещаемость высокая. И это понятно. Игроки, команды демонстрируют такую игру. Атмосфера в зале — отдых, эмоции. Понимаю зрителей, которые пришли на трибуны», — сказал Яременко «СЭ».

«Динамо-Ак Барс» выиграло серию со счетом 3-2 и в седьмой раз в своей истории стало чемпионом России. Ранее команде это удавалось в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2020 годах.