Алекно возглавил волейбольный «Зенит»

Владимир Алекно назначен на пост главного тренера волейбольного клуба «Зенит», сообщает пресс-служба петербуржцев.

57-летний специалист подписал контракт с клубом на 2 года. Отмечается, что в пятницу, 3 мая, тренер уже побывал в Академии Платонова.

Алекно возглавлял сборную России (в 2007—2008, 2011—2012 и 2015—2016 годах), которую привел к победе на Олимпийских играх в Лондоне. Также специалист тренировал такие клубы, как «Тур», «Луч», «Динамо» (Москва) и «Зенит» (Казань). Последним местом его работы была сборная Ирана, которую он покинул в 2021 году.

Петербургский «Зенит» в минувшем сезоне занял шестое место в чемпионате России.