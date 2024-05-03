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Сегодня, 15:15

Алекно возглавил волейбольный «Зенит»

Алина Савинова
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Владимир Алекно.
Фото Европейская конфедерация волейбола (CEV)

Владимир Алекно назначен на пост главного тренера волейбольного клуба «Зенит», сообщает пресс-служба петербуржцев.

57-летний специалист подписал контракт с клубом на 2 года. Отмечается, что в пятницу, 3 мая, тренер уже побывал в Академии Платонова.

Алекно возглавлял сборную России (в 2007—2008, 2011—2012 и 2015—2016 годах), которую привел к победе на Олимпийских играх в Лондоне. Также специалист тренировал такие клубы, как «Тур», «Луч», «Динамо» (Москва) и «Зенит» (Казань). Последним местом его работы была сборная Ирана, которую он покинул в 2021 году.

Петербургский «Зенит» в минувшем сезоне занял шестое место в чемпионате России.

ВК Зенит (Санкт-Петербург)
Владимир Алекно
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