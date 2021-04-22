Сможет ли Вербов преобразить «Зенит»? Что ждет нового тренера казанцев

Призер Олимпиады сменил Владимира Алекно ради борьбы за титулы.

На этой неделе «Кузбасс» официально объявил об уходе главного тренера Алексея Вербова. Вместе со своими помощниками Константином Сиденко и Михаилом Вихневичем многолетний либеро сборной России возвращается в «Зенит-Казань». Клуб из столицы Татарстана — родной для 39-летнего Вербова. Здесь он провел восемь лет игровой карьеры (три из которых был играющим тренером), а в сезоне-2019/20 был назначен наставником команды, когда Владимир Алекно решил сделать годовой перерыв.

Правда, полностью назвать ту работу самостоятельной нельзя: «В прошлом году Романыч практически полностью доверил мне управление командой, но всегда был рядом и присматривал за нами. Спасибо в очередной раз ему за помощь и за то, что постепенно дал познать все прелести тренерского труда», — вспоминает Вербов в интервью «Известиям».

Командировка в Кемерово

Летом 2020 года Алекно решил вернуться на свою позицию и предлагал Вербову остаться в Казани в качестве помощника, но Алексей выбрал другой путь. Он получил предложение возглавить «Кузбасс», который по итогам сезона-2019/20 завоевал право играть в Лиге чемпионов. Молодому тренеру досталась молодая, амбициозная команда, потерявшая своих лидеров. Виктор Полетаев и Дмитрий Пашицкий перебрались в петербургский «Зенит» к своему хорошему знакомому Туомасу Саммелвуо, Лаури Керминен и Ярослав Подлесных стали игроками «Динамо». Вместо либеро Керминена был подписан олимпийский чемпион-2012 Алексей Обмочаев, чья карьера в последние годы шла по нисходящей.

Также команду пополнили доигровщик Алексей Марков («Динамо»), либеро Владимир Шишкин («Динамо-ЛО»), центральный блокирующий сборной Сербии Петар Крсманович и знаменитый итальянский диагональный российского происхождения Иван Зайцев: «У Ивана образ суперзвезды, а в жизни он абсолютно скромный и простой парень. Как мне показалось, русского в нем даже больше, чем европейского. Он отлично влился в коллектив. Как и другой наш легионер, Петар Крсманович. Можно сказать, прошедший сезон «Кузбасс» провел без легионеров», — подчеркнул Вербов.

Перед командой стояла задача завоевать медали чемпионата России и успешно выступить в Лиге чемпионов. Увы, но для молодого тренера обе задачи оказались невыполнимыми. В еврокубке «Кузбасс» не смог выйти из группы, одержав две победы в шести матчах с «Моденой», «Верва Варшавой» и «Руселаре». В чемпионате России команда заняла второе место в регулярном сезоне (потерпев всего четыре поражения), но не смогла добраться до медалей в московском «Финале шести». Хотя все предпосылки для этого были.

На групповом этапе подопечные Вербова выиграли сумасшедший матч у Казани, проигрывая 0:2 по сетам и переиграли на тот момент действующих чемпионов из Новосибирска (3:1). В полуфинале «Кузбасс» в драматичном пятисетовом матче уступил петербургскому «Зениту».

А в игре за бронзу с «Локомотивом» у коллектива Вербова уже не хватило сил (1:3). К тому же в этом матче из-за травмы не смог сыграть Иван Зайцев: «В целом мы провели хорошую работу, если вынести за скобки результат. «Кузбасс» находился в тяжелой ситуации в конце прошлого года, и я считаю, нам удалось создать дружный и боеспособный коллектив. От медалей команду отделили несколько розыгрышей. Но везет тому, кто везет. Значит, могли где-то получше выложиться. Но я как тренер горд за ребят и доволен тем, как они относились к работе. Я обещал в начале сезона, что за команду будет не стыдно, ее полюбят и она будет отдавать все, что может. Кроме редких моментов, так оно и было. Я убежден, что каждый из нас стал лучше после этого сезона. Кто-то, может, незначительно, а кто-то ощутимо, и это также было одной из целей на сезон», — подытожил результат своей работы в Кемерово Алексей Вербов.

Кемеровская команда прервала свои выступления в Лиге чемпионов и в следующем году сыграет в Кубке ЕКВ (второй по значимости еврокубок).

Новая перестройка

Новая же команда Вербова — «Зенит-Казань» — выступит только в Кубке вызова. Владимир Алекно еще в феврале заявил, что покинет команду. Возможно, это демотивировало коллектив. В полуфинале Лиги чемпионов российский клуб уступил польской «Заксе», а в «Финале шести» занял только пятое место. Даже такая неудача вряд ли может перечеркнуть все достижения Владимира Романовича с казанским клубом.

За 12 сезонов он выиграл девять чемпионатов России и пять раз побеждал в Лиге чемпионов. «Перелеты, гостиничная жизнь, игры — чувствую, что все тяжелее находить на это силы. Остались ресурсы на остаток сезона и сборную Ирана. На этом все — пока заканчиваю с профессией главного тренера. Не зарекаюсь, что навсегда. После Олимпиады нужно будет привести в порядок и здоровье, и мысли. Потом, если будет внутренняя искра, все возможно. Знаю одно — «Зениту» на следующий сезон нужна свежая кровь, нужен новый, молодой вожак», — сказал Алекно в интервью Бизнес-Online.

В год проведения в России мужского чемпионата мира Вербов постарается вернуть чемпионские традиции (последний раз «Зенит» завоевал золото чемпионата России в сезоне-2017/18): «Цели и задачи «Зенита» всем известны. Из года в год они не меняются. Мы начинаем все с чистого листа. От матча к матчу, от турнира к турниру выкладываемся на все сто и постепенно шагаем в нужном нам направлении. У нас есть все возможности для этого», — уверен Вербов.

В Казани также намечается серьезная перестройка. Команду уже покинули французский доигровщик Эрвин Нгапет, многоопытные Александр Бутько и Валентин Кротов, а также Лоран Алекно и Артем Смоляр. Зато уже есть договоренность с Дмитрием Волковым и Микой Кристенсеном. Точно остается Максим Михайлов. Также в распоряжении Вербова много молодых волейболистов, которые в перспективе могут выступить за сборную России на домашнем чемпионате мир-2023. Так что и амбиции Казани по-прежнему будут самыми высокими.