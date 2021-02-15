Татьяна Кошелева: «Пусть назовут меня наивной, но мы можем выиграть в Токио»

Чемпионка мира — о пользе иностранного опыта, проблемах российского волейбола и причинах оптимизма накануне Олимпиады.

Одна из самых известных российских волейболисток Татьяна Кошелева сейчас выступает в чемпионате Турции, но продолжает внимательно следить и за российским волейболом. 32-летняя спортсменка имеет свое мнение по многим важным вопросам о развитии любимой игры — некоторыми своими выводами она поделилась с «СЭ».

— Вы вернулись в «Галатасарай» спустя два с половиной года. Прежний опыт помог быстрее адаптироваться после приезда из России?

— Однозначно. Никаких сложностей с адаптацией не возникло. Но помогает мне весь предыдущий зарубежный опыт, не только турецкий. До возвращения в Турцию я играла в Китае, Бразилии, Италии. Принципы работы в волейболе, правила, дисциплина, ментальность — все в этих странах очень различается. Разнообразный опыт обогащает и позволяет развиваться.

— Местный чемпионат со времени вашего отъезда изменился?

— Нет, остался таким же сильным, среди лучших в Европе. Здесь очень хорошие тренеры, сильные иностранные игроки. Я во все детали работы федерации не посвящена, но достижениями руководителей волейбола восхищаюсь. И качество игры, и организация всего процесса, жизни команд, и популяризация нашего вида спорта — все на высочайшем уровне.

— Что иллюстрирует популярность женского волейбола в Турции?

— Пример из моего первого сезона в этой стране, когда мы победили с «Эджзаджибаши» в клубном чемпионате мира в 2016 году. Победа женской волейбольной команды стала большим событием для всей страны. Даже спустя два месяца после того успеха о нем писали в газетах, продолжали говорить в телепередачах, присылали поздравления в социальных сетях. Возникло ощущение принадлежности к чему-то глобальному. Этот сезон принес новый опыт — играть приходится при пустых трибунах, но отношением к волейболу в Турции я наслаждаюсь.

«Галатасарай» и «Динамо»

— «Галатасарай» идет на пятом месте в чемпионате Турции. Насколько этот результат соответствует задачам?

— Для борьбы за медали надо было попадать в четверку, мы на это шансы уже потеряли. Проиграли несколько матчей прямым конкурентам, в том числе на мой день рождения — 23 декабря. Я тогда играть еще не могла. Недавно проиграли со счетом 2:3 «Эджзаджибаши». Но сохранись у нас до этого матча шансы на продолжение борьбы за медали — кто знает... А теперь будем играть за 5-8-е места, что необычно для «Галатасарая» — в последние десять лет команда всегда попадала в четверку.

— Изучив иностранные чемпионаты изнутри, на какое место по уровню волейбола поставите российскую Суперлигу?

— Для меня Россия всегда будет номер один. Я никогда не скажу, тем более находясь за границей, что у нас что-то плохо. Расставлять по местам среди других иностранных лиг не возьмусь. По результатам группового турнира Лиги чемпионов и так видно, какие страны сейчас впереди нас. Но, учитывая наши волейбольные ресурсы, зная, сколько у нас хороших игроков и какая талантливая молодежь, готова утверждать, что нынешнее снижение результатов временно. Хотя это падение затянулось — на международном уровне мы ничего не выигрывали очень давно.

— В чем отличие чемпионата Турции от нашего?

— В количестве сильных команд, конкуренция здесь очень острая. Из 16 участников на 14 надо настраиваться так, чтобы оказаться готовым отдать для победы все. Большинство матчей максимально упорные, без большого сопротивления невозможно выиграть даже сет.

— В России вы от такого отвыкли?

— У нас есть два «Динамо», казанское и московское, которые возвышаются над всеми. Последние десять лет выигрывают чемпионат только эти две команды. Не хочу никого обижать, но сомневаюсь, что этим двум «Динамо» со всеми соперниками играть интересно.

Играю там, где могу расти

— С победы сборной России на чемпионате мира с вашим участием прошло уже больше десяти лет, но некоторые волейболистки из той команды, уже в весьма солидном по спортивным меркам возрасте, до сих пор в Суперлиге на виду. О чем это говорит?

— Чемпионат мира просто так не выигрывают! В той сборной выступали очень талантливые волейболистки — Любовь Соколова, Екатерина Гамова, Светлана Крючкова, Юлия Меркулова, Мария Бородакова выиграли тогда второй чемпионат мира подряд. И хорошо, что девчонки из той сборной еще продолжают карьеру — молодежь может у них перенимать опыт и учиться на площадке.

— У кого учились вы?

— Мне повезло играть в краснодарском «Динамо» с Любовью Соколовой, она уже заканчивала тогда карьеру. Играть со столь большим мастером, заряжаться победным духом, чувствовать эти уверенность и энергию — огромное счастье. Длительность карьеры таких мастеров говорит в первую очередь об их таланте и профессионализме, а не об уровне Суперлиги.

— И все-таки вы из нее уехали. Объясните — зачем нужно пробовать себя в других странах?

— Волейбол, как и любая сфера, постоянно меняется. Это следствие развития. Если за изменениями не успевать, пропускать новое в тактике, тренировочном процессе, игровом мышлении, то отстанешь. Это сейчас происходит с нами. Наверное, нужно приглашать сильных иностранных тренеров, приглашать лучших в мире игроков, следить за международным опытом. В данном вопросе я могу только за себя отвечать. Чтобы не застаиваться и соответствовать современным требованиям, важно постоянно играть против сильнейших. Могу сказать за себя. Если я хочу расти, то еду туда, где мне этот рост могут дать. Где я смогу проверить себя в конкуренции с сильнейшими игроками.

Совет из Турции

— После вылета в четвертьфинале Олимпиады в Рио вы сказали, что тактический рисунок, используемый в России, уже не работает. Нужно двигаться вперед. Мы за прошедшие четыре с половиной года продвинулись?

— Практика показывает, что нет. Остались на месте. И если хотим не только оказывать сопротивление ведущим сборным мира, но и обыгрывать их, то идти в ногу со временем уже мало. Надо ускоряться и догонять конкурентов.

— Кто-то кроме вас, может, и хочет попробовать себя в других чемпионатах, но зовут ли российских волейболисток туда?

— Было бы здорово, если бы, например, «Галатасарай» или «Фенербахче», «Вакифбанк» или «Новара» наших девчонок пригласили. Но поступали такие предложения или нет — я не знаю. У каждого игрока своя мотивация в принятии решения, оно зависит от целей, которые каждый ставит на сезон, от того, что хотят получить. Времени для активной карьеры не так и много.

— С вами советуются?

— Когда встречаемся в сборной, разговоры на эту тему возникают всегда. Девчонки подходят, спрашивают. Но и уже после возвращения в «Галатасарай» несколько человек звонили. Фамилии назвать не могу — мы все-таки конфиденциально разговаривали. Но я человек открытый и с радостью всем делюсь.

— О чем чаще спрашивают?

— Обо всем! Кого-то больше интересуют игровые аспекты, кто-то спрашивает в основном про команды, другие — про финансовые условия в турецких клубах, а некоторые девчонки расспрашивают обо всем вместе. Я в свое время интересовалось об этом у Любы Соколовой, которая б?льшую часть карьеры провела за границей — в Турции, Японии, Италии. То, что я узнавала от Любы, мотивировало меня и вызывало большой интерес. И сейчас, выступая пятый год за границей, понимаю, что это бесценный опыт.

Для меня ценна возможность обогатиться таким опытом. Но, подчеркиваю, это мой взгляд. И пожалуйста, услышьте: речь не о том, что в России все плохо, а в других странах все хорошо. Я исхожу из того, где мне комфортно, где я могу проявить свои лучшие качества и играть на высшем уровне!

Бузатто знает, как догнать ведущие сборные мира

— Мы все об игроках. А насколько популярны в других странах российские тренеры? Кого-нибудь из них там обсуждали на предмет работы у них?

— Россия — большая волейбольная страна, наши команды и тренеры всегда на слуху. Когда заходит разговор о больших турнирах, сборная России везде упоминается в числе фаворитов. Да, с 2015 года мы титулов не выигрывали, и говорят о нас пореже, чем в то время. А насколько заинтересованы иностранные клубы в наших тренерах, я не знаю.

— Они смогут в условном чемпионате Турции успешно работать? Знаний и навыков хватит?

— Провокационный вопрос. (Улыбается.) Его надо тренерам и задавать. А от гипотетических рассуждений воздержусь.

— Так основания для оптимизма есть?

— Конечно. У российского волейбола опытные и хорошие руководители, они знают, как эти проблемы решать. Доказательство — назначение в сборную Серджио Бузатто и Юрия Борисовича Булычева, специалистов, которые пришли из мужского волейбола. По тому, как они владеют современными тенденциями, сколько у них знаний и какой объем информации, видно, что они понимают, как и в женском волейболе добиться прогресса. Который нужен для успешной конкуренции с лучшими сборными в мире.

— От игроков слышал мнение, что даже тем российским тренерам, кто давно работает главным, стоит на сезон-другой пригласить на свое место иностранца и поучиться. Согласны?

— Интересно послушать развернутый ответ на этот вопрос от игроков, которые так сказали. Думаю, это решает не тренер, а руководство клубов. Могу привести пример турецкого чемпионата. Здесь у опытных иностранцев помощники — обязательно местные тренеры. Это система. Турки учатся и потом сами становятся главными.

В 32 года продолжаю учиться технике

— После отъезда из России вы играли в Южной Америке, в Азии, сейчас между Азией и Европой. Какая страна по плану следующая?

— Сейчас такое непредсказуемое время из-за пандемии, прошлым летом мои планы поменялись несколько раз, поэтому загадывать не буду. Но скорее всего, в следующем сезоне выберу комфорт.

— Даже в Суперлиге тренеры жалуются, что во взрослые команды волейболистки приходят недоученные.

— Вот мой пример. В 11 лет я начала заниматься волейболом и до 15 лет тренировалась в детской команде, меня тоже многому не доучили. Вернее, все это время я подавала мячи на тренировках, когда другие девочки учились играть в волейбол! Ставку тогда на меня не делали, наоборот, предлагали с волейболом закончить. Огромная удача и чудо, что в юношеской сборной я попала к тренеру Ирине Александровне Беспаловой. Спасибо ей за то, что заметила меня, рассмотрела мою индивидуальность и помогла поверить, что у меня в волейболе может получиться. Но с техникой я испытываю сложности до сих пор.

— Неужели?!

— Да. Ведь основа волейбола — умение владеть мячом. На подаче, на приеме, в защите, в атаке. Везде! Даже задумываюсь иногда: каких успехов я могла бы достичь, будь при моих физических данных еще и совершенная техника?! Я и ехала за границу в том числе для того, чтобы владение этими элементами игры поднять на более высокий уровень. Мне нравится ломать стереотипы и даже в 32 года учиться новому!

— Кто из волейболисток для вас — эталон техники?

— Любовь Соколова. Она умела на площадке все. Еще раз скажу: играть рядом с такими мастерами — огромное везение.

Домашний чемпионат мира поможет влюбить в волейбол всю Россию

— В следующем году Россия примет мужской чемпионат мира. Что это может изменить в нашем волейболе?

— Чемпионат мира — грандиозное событие и огромная возможность влюбить в наш прекрасный вид спорта всю страну. Но для этого нужно активно привлекать СМИ, использовать современные технологии. Чтобы еще больше людей узнавали, что в России пройдет мужской чемпионат мира по волейболу.

— Столь широкая география турнира — это, на ваш взгляд, хорошо?

— Да. Матчи пройдут в городах, где эту игру любят. Я считаю, и не надо было строить арены в городах, где для большого волейбола нет предпосылок. Как случилось в нашем футболе — чемпионат мира прошел, а где-то стадионы не используются. В Белгороде, Кемерове, Москве, Петербурге, Калининграде — во многих городах на трибунах собирается много зрителей, а в следующем году будет возможность поднять популярность еще выше — сделать большую программу, влюбить в волейбол детей. В чем уже сейчас уверена — мы сможем превратить это событие в большой праздник. Наши люди очень гостеприимны, и федерация много работает над организацией турнира. Надеюсь, праздничная атмосфера чемпионата и горячая поддержка трибун помогут нашей сборной написать новую главу новейшей истории — мужская сборная России выигрывала уже все турниры, кроме чемпионата мира. Успехом на нем можно красиво закольцевать историю — отметить 40-летие предыдущей победы на чемпионате мира, когда выиграла еще сборная СССР.

— На матчах побывать планируете?

— Пока не могу сказать. Не знаю, где я следующим летом буду. Если возможность появится, конечно, пойду. Для меня даже не принципиально, на какие матчи получится попасть. Хотелось бы поболеть за нашу сборную, но посмотреть на другие команды тоже интересно и важно. Для всех, кто сможет попасть на трибуны, прочувствовать атмосферу большого турнира и накал борьбы в волейболе, увидеть, какое у игроков желание побеждать, чемпионат мира станет полезным опытом и мотивацией.

Для нас дополнительный год перед Токио — подарок

— Побывавшие на Олимпиаде спортсмены говорят, что побеждает на этом соревновании не самый мастеровитый в конкретный момент, а тот, кто лучше справился с психологическим давлением и сыграл на уровне своего потенциала.

— Соглашусь, это так. Но актуально данное правило не только на Олимпиаде. Это касается любых больших турниров, в том числе клубных. Я почти всю карьеру играю в командах с максимальными задачами и, соответственно, высокими ожиданиями. Оправдывали мы такие ожидания не всегда.

— По этой логике, у сборной России тоже есть шанс на победу в Токио.

— Я не сомневаюсь. Значение «физики» и техники всегда уступит атмосфере. Если в команде нет единства, игроки разрозненны, если атмосфера гнетущая, то реализовать потенциал и оправдать статус фаворита, скорее всего, не получится. Поэтому даже при всех достоинствах ведущих сборных мира прогнозы на Олимпиаду давать бесполезно. Уверена, что выиграть золото по силам и нам.

— Оптимистично.

— Наверное, кто-то, прочитав эти слова, усмехнется: «Наивная Татьяна». Но мне нравится моя наивность. Я никогда не выйду на матч с мыслями о том, что могу и проиграть. Думаю всегда только о победе и делаю все для нее возможное. Пандемия подарила нам время, дополнительный год! Который использовать можно по-разному. Подлатать наши дырочки до Олимпиады вполне реально.

Максим Михалко