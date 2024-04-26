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Сегодня, 18:23

Тренер «Ленинградки» Кашин может быть дисквалифицирован за ненормативную лексику

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин может быть дисквалифицирован за использование ненормативной лексики в третьем матче серии за третье место с московским «Динамо».

«Мы разберем ситуацию с Кашиным, обязательно будет уделено внимание. Такие высказывания — это нехорошо. Ему может быть вынесен штраф и дисквалификация. Конкретный разбор ситуации состоится по завершении турнира», — цитирует ТАСС генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Московское «Динамо» повело в серии до трех побед со счетом 2-1. Четвертый матч состоится 26 апреля в Санкт-Петербурге.

Источник: ТАСС
ВК Ленинградка
ЖВК Динамо (Москва)
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