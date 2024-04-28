«Белогорье» завоевало бронзовые медали суперлиги

«Белогорье» стало бронзовым призером чемпионата России по волейболу сезона-2023/24.

В третьем матче серии за бронзу клуб из Белгорода обыграл новоуренгойский «Факел» со счетом 3:1 (20:25, 25:23, 21:25, 17:25). Игра прошла 28 апреля в Новом Уренгое.

Предудыщие две встречи также завершились победой «Белогорья». «Белгородские львы» впервые с сезона-2015/16 завоевали медали чемпионата.

За победу в чемпионате России сражаются казанский «Зенит» и московское «Динамо». На данный момент счет в серии — 2-0 в пользу казанцев.