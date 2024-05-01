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Сегодня, 11:45

Американский волейболист «Зенита-Казань» назвал лучшую вещь в России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Связующий казанского «Зенита» из США Майка Кристенсен в разговоре с «СЭ» назвал лучшую вещь в России.

«Зенит-Казань». Этот клуб особенный для меня. От каждого, кто работает в офисе до тех, кто с нами на площадке. Все профессионалы, все заботятся не только о волейболе, но и о людях. Это самое главное», — сказал Кристенсен «СЭ».

Казанцы выиграли три из трех матчей серии (3-0) и стали чемпионами России в сезоне-2023/24. Это второе подряд и 12-е в истории чемпионство для команды. Это рекордный показатель для чемпионата России.

Волейбол
ВК Зенит (Казань)
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