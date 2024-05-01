Бельгийский волейболист казанского «Зенита» — после победы над «Динамо»: «Сейчас время пива!»

Бельгийский доигровщик клуба «Зенит-Казань» Сэм Деру в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о лучшем бельгийском пиве.

Во вторник, 30 апреля, «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 в третьем матче финала и выиграл серию за титул со счетом 3-0.

— После победы над «Динамо» вы с Майкой Кристенсеном кричали пиво.

— Да. (Смеется.) Сейчас время пива!

— Какое? Может быть, русское пиво любите?

— Я из Бельгии, пиво должно быть только бельгийским!

— То есть русское никакое не пробовали?

— Может быть, но не так много пью. Если и пью, то бельгийское.

— Какое посоветуете?

— Светлое «Stella Artois», есть еще хорошее «Grimbergen Blonde».

Казанцы стали чемпионами России второй раз подряд и в 12-й раз в истории клуба. Это рекордный показатель для чемпионата России.