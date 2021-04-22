Концерт Чайковского стал гимном России на Олимпиаде. В редакции бежавшего в США музыканта

В Токио и Пекине будет играть музыка, предложенная российскими конькобежцами.

В ближайшие два года Россия из-за санкций CAS выступит на крупных соревнованиях с альтернативным гимном — вступлением к концерту №1 Петра Чайковского. Этот вариант сегодня был утвержден МОК.

Композиция станет шестым гимном для отечественных спортсменов на олимпиадах. Первую нашу победу на Играх одержал еще в 1908 году Николай Панин-Коломенкин, который мог бы услышать «Боже, царя храни», хотя тогда практики исполнения гимна не было — да и исполнить его можно было разве что на граммофоне, патефоне или вживую. СССР появился на олимпиадах уже в момент, когда гимном была музыка Александрова — вместо «Интернационала».

В 1992 году гимном Объединенной команды СНГ был олимпийский гимн. Затем на несколько лет победы России сопровождала «Патриотическая песня» Глинки. К ней не успели утвердить слова, хотя уже был готов проект. В 2001 году нам вернули гимн Александрова, но с новыми словами Сергея Михалкова. Но в 2021-2022 годах его на олимпиадах мы не услышим.

Авторы идеи — конькобежцы, которые придумали его в последний момент

На замену временно пришел Первый концерт Чайковского — музыка, которая раньше часто исполнялась на крупных официальных мероприятиях. Любопытно: такую замену предложили сами российские спортсмены — если быть точным, конькобежцы. Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева рассказала «СЭ», что музыка была «выбором команды» перед чемпионатом мира.

— Кто автор идеи? Петр Ильич Чайковский, — смеется Барышева. — Команда уже находилась в соревновательном «пузыре» в голландском Херенвене, и буквально перед стартом чемпионата мира мы среди прочих требований и комментариев узнали, что используемая в качестве гимна альтернативная музыка может быть предложена нами. Мы находились в постоянных консультациях с ОКР. И поскольку предложенная им «Катюша» на тот момент не прошла никаких освидетельствований на предмет ее применения, они не могли нам посоветовать. У нас была возможность сделать выбор. И наша комиссия спортсменов выбрала наиболее узнаваемую композицию, с прямым отсылом к нашей стране. Получается, решение, принятое в последний момент, оказалось верным.

— Но за отсылки к России «Катюшу» как раз и забанили.

— Понимаю, но я говорила с представителями нашего олимпийского комитета, многими людьми — Первый концерт Чайковского является нашей гордостью, безусловно, но это и мировая культура. Это не только Россия и ее наследие — это мир. И я была безмерно рада, что предложение наших конькобежцев было сначала поддержано ISU. И эта музыка прошла апробацию золотыми медалями и у нас, и у фигуристов. Да, сложно придумать мелодию, равноценную по мощности гимну страны. Но вступление Первого концерта, мне кажется, дает ощущение мурашек по коже. И надеюсь, она будет вызывать трепет и эффект узнаваемости. В Японии ее очень почитают, например.

— В общем, часто решения, принимаемые «на флажке», самые эффективные.

— Мы старались (смеется). Гимн России мог придумать Кулижников. Или Голикова с Фаткулиной на пару. Потом его же взяли себе фигуристы — и выиграли под Чайковского три золота из четырех на чемпионате мира. В общем, музыка для нас счастливая.

Американский след

Американский журналист Филип Херш, известный своей критикой российского фигурного катания, уже успел поиздеваться над выбором.

- Ирония использования музыки Чайковского в качестве замены гимна России меня поразила: страна с возмутительными антигомосексуальными законами и институционализированной гомофобией отмечает свои спортивные успехи музыкой гения, который был геем, — высказался Херш. Кроме того, ветеран журналистики припомнил, что именно с этой композицией его соотечественник Ван Клиберн выиграл первый международный конкурс имени Чайковского в 1958 году.

Интересно, что исполняют Первый концерт почти везде, в том числе и на последних спортивных мероприятиях, не в редакции Чайковского. С вариантами музыки связан небольшой скандал. Настоящий автор самого распространенного варианта произведения — Александр Зилоти, русский пианист. При жизни Чайковского он уговаривал мэтра внести в музыку изменения, но тот не согласился. Хотя за первую редакцию его наставник, Николай Рубинштейн, первоначально разнес Петра Ильича в пух и прах. Но позже смилостивился и исполнял произведение сам.

А вот Зилоти решил все проще — он опубликовал свой вариант после смерти Чайковского, и именно его взяло на вооружение большинство исполнителей. После революции в России Зилоти сопротивлялся большевикам, организовал забастовку в Мариинском театре. Его арестовали, но после беседы с Феликсом Дзержинским отпустили под обязательство отмечаться в советских органах. Зилоти предпочел бежать и обосновался в США. Большевики бы сказали — музыкальный Родченков. Если бы знали про существование Григория Михайловича.

Причем Зилоти в интервью New York Times (еще одно пересечение с беглым ученым) подчеркивал свою роль в создании новой редакции концерта. В письмах брату Чайковского Модесту он говорил, что Петр Ильич согласился на нововведения, хотя их личная переписка свидетельствует об обратном.

Впрочем, и сам Чайковский много путешествовал по миру. С Первым концертом он лично открывал легендарный Карнеги-холл в Нью-Йорке. Его же он играл и на последнем своем концерте в Петербурге — после которого пришел в гостиницу, попросил стакан воды. Поскольку вода была некипяченая, у композитора началась холера, от которой случились осложнения, закончившиеся летальным исходом.

МОК отверг «Катюшу», но в Чайковском отсыла к России не заметил

До Чайковского основным претендентом на замену гимна России была «Катюша» — но ее Международный олимпийский комитет не одобрил на основании того, что песня «ассоциируется с Россией». Правда, ни одного слова с этим корнем в песне нет — видимо, МОК на самом деле не понравились яблони и груши. Первый концерт Чайковского ассоциаций с нашей страной у чиновников не вызвал. Хотя большего патриота России, чем Чайковский, было не найти. Вот что писал он сам:

— Я не встречал человека, более меня влюбленного в матушку-Русь вообще и в ее великорусские части в особенности... Напрасно я пытался бы объяснить эту влюбленность теми или другими качествами русского народа. Качества эти, конечно, есть, но влюбленный человек любит не потому, что предмет его любви прельстил его своими добродетелями, — он любит потому, что такова его натура, потому, что он не может не любить. Вот почему меня глубоко возмущают те господа, которые готовы умирать с голоду в каком-нибудь уголке Парижа, которые с каким-то сладострастием ругают все русское и могут, не испытывая ни малейшего сожаления, прожить всю жизнь за границей на том основании, что в России удобств и комфорта меньше.

Теперь дело за российскими спортсменами. С Чайковским у наших уже четыре золота чемпионатов мира. На олимпиадах хотелось бы побольше. А если пойдут успехи — может, к этой музыке кто-нибудь и текст решит написать. Удивляться и так уже нечему.